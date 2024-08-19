Мирлинд Даку установил уникальное достижение в истории «Рубина»

Албанский нападающий Мирлинд Даку быстрее всех в «Рубине» добрался до 20 результативных очков по системе «гол+пас» в РПЛ. Об этом сообщает Opta Sports.

Даку забил 14 голов и отдал шесть результативных передач за «Рубин» в РПЛ, для этого ему понадобилось 33 матча.

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Бибрасу Натхо, который достиг отметки в 20 очков по системе «гол+пас» за 48 матчей.

Сегодня, 19 августа, в Самаре на «Солидарность Арене» завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором тольяттинский «Акрон» потерпел поражение от казанского «Рубина» (1:2). Решающий гол в матче на 90-й минуте забил албанский нападающий гостей Мирлинд Даку после ошибки на выходе голкипера волжан Сергея Волкова.