Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирлинд Даку установил уникальное достижение в истории «Рубина»

Мирлинд Даку установил уникальное достижение в истории «Рубина»
Комментарии

Албанский нападающий Мирлинд Даку быстрее всех в «Рубине» добрался до 20 результативных очков по системе «гол+пас» в РПЛ. Об этом сообщает Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Палиенко – 9'     1:1 Савичев – 55'     1:2 Даку – 90'    

Даку забил 14 голов и отдал шесть результативных передач за «Рубин» в РПЛ, для этого ему понадобилось 33 матча.

Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Бибрасу Натхо, который достиг отметки в 20 очков по системе «гол+пас» за 48 матчей.

Сегодня, 19 августа, в Самаре на «Солидарность Арене» завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором тольяттинский «Акрон» потерпел поражение от казанского «Рубина» (1:2). Решающий гол в матче на 90-й минуте забил албанский нападающий гостей Мирлинд Даку после ошибки на выходе голкипера волжан Сергея Волкова.

Материалы по теме
Какой «привоз» вратаря «Акрона»! «Рубин» забивает на последних минутах. LIVE
Live
Какой «привоз» вратаря «Акрона»! «Рубин» забивает на последних минутах. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android