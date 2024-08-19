Кайл Уолкер: Мусиала — глоток свежего воздуха в «Баварии»

Капитан «Манчестер Сити» Кайл Уолкер считает хавбека мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу одним из лучших молодых атакующих полузащитников.

«Я думаю, он — глоток свежего воздуха. Как он несёт мяч, скользит с ним. Я много общался с Гарри (Кейном, нападающим «Баварии». — Прим. «Чемпионата») летом, и, конечно, мы говорили о нём. Он просто сказал, что он невероятен. Я играл против него, и, вы знаете, вы как бы думаете, что он немного молод, вы можете попытаться обойти его и запугать, но, вы знаете, он чувствовал себя как рыба в воде, поэтому я думаю, что он был невероятен», — приводит слова Уолкера Sky Sports.

Напомним, сезон немецкой Бундеслиги-2024/2025 стартует 23 августа. Действующим чемпионом Германии является леверкузенский «Байер».