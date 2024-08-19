Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче женской Суперлиги

Закончился матч 17-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Краснодар» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. Главным арбитром встречи выступила Кристина Саакян. Матч завершился нулевой ничьей — 0:0.

В ходе матча были показаны три жёлтые карточки. Предупреждения получили Александра Пилигрим и Наталья Силина из «Краснодара», а также Надежда Ильиных из «Крыльев Советов».

После этой ничьей «Краснодар» набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Крылья Советов» с 11 очками располагаются на 10-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 24 августа сыграет на выезде против лидера чемпионата ЦСКА. «Крылья Советов» свой следующий матч проведут 31 августа дома с «Рубином», занимающим последнее, 13-е место в турнирной таблице.