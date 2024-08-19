Жоау Феликс переходит из «Атлетико» в «Челси» — Фабрицио Романо

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс продолжит карьеру в «Челси». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Атлетико» выручит от продажи португальца € 40-45 млн. Контракт Феликса с клубом из Лондона будет заключён по схеме «6+1».

Отметим, что португальский нападающий уже выступал за лондонский клуб во второй половине сезона-2022/2023 на правах аренды. В 20 матчах он отметился четырьмя голами.

Напомним, Жоау Феликс прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.