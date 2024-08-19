38-летний Лука Модрич получил вызов в сборную Хорватии на сентябрьские матчи Лиги наций

Звёздный полузащитник мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» 2018 года 38-летний Лука Модрич вызван в национальную команду Хорватии на предстоящие матчи Лиги наций УЕФА со сборными Португалии и Польши, которые пройдут 5 и 8 сентября соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Напомним, лучшим достижением Модрича в карьере в составе сборной Хорватии стал выход в финал чемпионата мира — 2018 в России, где хорваты уступили французам со счётом 2:4.

Благодаря недавней победе вместе с «Реалом» в Суперкубке УЕФА на счету Модрича стало 27 чемпионских титулов, что сделало его самым титулованным футболистом в истории «Королевского клуба». На второй строчке – Даниэль Карвахаль и экс-капитан «Королевского клуба» Начо, у которых по 26 трофеев. Далее расположились французский форвард Карим Бензема и бразилец Марсело (25).

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне 38-летний футболист принял участие в 46 матчах во всех турнирах «сливочных», в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Модрича составляет € 6 млн.