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Неоднозначный поступок «Акрона», титул «Северстали» и рекорд Джоковича. Главное к вечеру

Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре, «Рубин» вырвал победу у «Акрона» в матче 5-го тура РПЛ, «Акрон» убрал с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре логотип «Крыльев Советов» после голосования болельщиков, «Северсталь» выиграла предсезонный турнир в Уфе, Камила Валиева убрала из описания профиля звание чемпионки Европы, а Новак Джокович побил очередной рекорд Рафаэля Надаля. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 19 августа.

Футбол:

Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Нападающий «Зенита» Глушенков перенёс операцию после перелома руки

Сборная России объявила соперников на товарищеские матчи в сентябре

Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Головина, Захаряна, Чалова и Миранчуков

«Просто безобразие! Они слепые, что ли?» Канчельскис — о судействе в РПЛ

«Акрон» убрал с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре логотип «Крыльев Советов»

«Рубин» на последних минутах вырвал победу у «Акрона» в матче 5-го тура РПЛ.

Хоккей:

«Северсталь» стала обладателем Кубка Республики Башкортостан по хоккею, «Металлург» — 4-й

ЦСКА в первом матче под руководством Воробьёва добился победы над минским «Динамо».

Теннис:

Чемпионская гонка АТР: Рублёв сместил Джоковича, Синнер продолжает лидировать.

Стало известно, когда состоится жеребьёвка мужского одиночного разряда US Open — 2024

Джокович побил рекорд Надаля по пребыванию в топ-2 рейтинга АТР.

Бокс/ММА:

Подростки избили тренера по боксу из Курска. Он может ослепнуть

Камил Гаджиев: Анкалаев не нужен UFC.

Баскетбол:

«Если бы не это, всё отлично». Девон Акун-Пёрселл назвал минусы жизни в России

Авто:

Инсайдер назвал команду, включившуюся в гонку за Ньюи с гарантией широких полномочий

39-летний Льюис Хэмилтон ответил, когда примет решение о завершении карьеры.

Фигурное катание:

Камила Валиева убрала из описания профиля в социальных сетях звание чемпионки Европы

Александра Трусова планирует выполнить два четверных лутца в произвольной на прокатах.