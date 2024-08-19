Неоднозначный поступок «Акрона», титул «Северстали» и рекорд Джоковича. Главное к вечеру

Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре, «Рубин» вырвал победу у «Акрона» в матче 5-го тура РПЛ, «Акрон» убрал с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре логотип «Крыльев Советов» после голосования болельщиков, «Северсталь» выиграла предсезонный турнир в Уфе, Камила Валиева убрала из описания профиля звание чемпионки Европы, а Новак Джокович побил очередной рекорд Рафаэля Надаля. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 19 августа.
Футбол:
Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом
Нападающий «Зенита» Глушенков перенёс операцию после перелома руки
Сборная России объявила соперников на товарищеские матчи в сентябре
Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Головина, Захаряна, Чалова и Миранчуков
«Просто безобразие! Они слепые, что ли?» Канчельскис — о судействе в РПЛ
«Акрон» убрал с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре логотип «Крыльев Советов»
«Рубин» на последних минутах вырвал победу у «Акрона» в матче 5-го тура РПЛ.
Хоккей:
«Северсталь» стала обладателем Кубка Республики Башкортостан по хоккею, «Металлург» — 4-й
ЦСКА в первом матче под руководством Воробьёва добился победы над минским «Динамо».
Теннис:
Чемпионская гонка АТР: Рублёв сместил Джоковича, Синнер продолжает лидировать.
Стало известно, когда состоится жеребьёвка мужского одиночного разряда US Open — 2024
Джокович побил рекорд Надаля по пребыванию в топ-2 рейтинга АТР.
Бокс/ММА:
Подростки избили тренера по боксу из Курска. Он может ослепнуть
Камил Гаджиев: Анкалаев не нужен UFC.
Баскетбол:
«Если бы не это, всё отлично». Девон Акун-Пёрселл назвал минусы жизни в России
Авто:
Инсайдер назвал команду, включившуюся в гонку за Ньюи с гарантией широких полномочий
39-летний Льюис Хэмилтон ответил, когда примет решение о завершении карьеры.
Фигурное катание:
Камила Валиева убрала из описания профиля в социальных сетях звание чемпионки Европы
Александра Трусова планирует выполнить два четверных лутца в произвольной на прокатах.