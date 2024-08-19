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Новости спорта 19 августа: Акрон, Северсталь, Джокович, Валиева, сборная России по футболу, Рубин, Глушенков

Неоднозначный поступок «Акрона», титул «Северстали» и рекорд Джоковича. Главное к вечеру
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Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре, «Рубин» вырвал победу у «Акрона» в матче 5-го тура РПЛ, «Акрон» убрал с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре логотип «Крыльев Советов» после голосования болельщиков, «Северсталь» выиграла предсезонный турнир в Уфе, Камила Валиева убрала из описания профиля звание чемпионки Европы, а Новак Джокович побил очередной рекорд Рафаэля Надаля. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 19 августа.

Футбол:

Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Нападающий «Зенита» Глушенков перенёс операцию после перелома руки

Сборная России объявила соперников на товарищеские матчи в сентябре

Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Головина, Захаряна, Чалова и Миранчуков

«Просто безобразие! Они слепые, что ли?» Канчельскис — о судействе в РПЛ

«Акрон» убрал с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре логотип «Крыльев Советов»

«Рубин» на последних минутах вырвал победу у «Акрона» в матче 5-го тура РПЛ.

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Хоккей:

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ЦСКА в первом матче под руководством Воробьёва добился победы над минским «Динамо».

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Теннис:

Чемпионская гонка АТР: Рублёв сместил Джоковича, Синнер продолжает лидировать.

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