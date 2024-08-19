Игрок «Зенита» Максим Глушенков получил 160 штрафов за нарушение ПДД – источник

У нападающего петербургского «Зенита» Максима Глушенкова накопилось 160 тыс. рублей штрафа за нарушение ПДД. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, большинство штрафов – за превышение скорости. Четыре раза Глушенков игнорировал знаки и разметку. Четыре раза игрок не оплатил платный проезд, девять раз припарковался в неположенном месте. Два раза Глушенков проехал на красный свет светофора. Всего у игрока 160 штрафов. Уточняется, что футболист иногда дает свой автомобиль девушке, которая 30 июля также была оштрафована на Гостилицком шоссе в Петергофе.

Сегодня стало известно, что нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Глушенков был заменён на 24-й минуте этой встречи.