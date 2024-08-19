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«К Казарцеву здесь вопросов нет». Игорь Федотов разобрал победный гол «Рубина»

«К Казарцеву здесь вопросов нет». Игорь Федотов разобрал победный гол «Рубина»
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Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов разобрал победный гол «Рубина» в ворота «Акрона» (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Палиенко – 9'     1:1 Савичев – 55'     1:2 Даку – 90'    

«Судьи проверяли, вмешивался или не вмешивался в эпизод нападающий «Рубина», который находился в офсайде. Вратарь улетел, и определялось по двум последним футболистам. Игрок обороны хотел выбить мяч, а соперник был в офсайде и очень близко к нему. Надо было разобраться, был ли контакт с мячом, влиял ли он на эпизод. К тому же на газоне лежал ещё один игрок. У него мог быть офсайд, арбитры смотрели, сделал он что-нибудь или нет. Поэтому и смотрели долго, показывали несколько ракурсов. Это сложный момент для Егорова, и я считаю, что он разобрался. VAR не может додумывать, вмешивался игрок или нет. Казарцев позвал к монитору — и правильно сделал. К нему здесь вопросов нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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