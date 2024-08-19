Вратарь «Химок» Обухов: мы рады, что нам удалось прервать «сухую» серию Латышонка

Вратарь «Химок» Игорь Обухов порадовался тому, что его команда стала первой в нынешнем сезоне, которой удалось распечатать ворота голкипера «Зенита» Евгения Латышонка.

«Что касается «сухой» серии Латышонка в «Зените», все их футболисты организованно играют в обороне. Поэтому они не дают возможностей создать моменты у своих ворот. Нам же удалось подпортить им статистику, чему мы рады», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч между «Химками» и «Зенитом», который прошёл вчера, 18 августа, в рамках 5-го тура РПЛ, закончился вничью 1:1. Это была первая потеря очков действующими чемпионами России в новом сезоне. Ранее команда Сергея Семака одержала четыре подряд победы с общей разницей мячей 14:0.