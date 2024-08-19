Игрок «Спартака» Умяров: футболисту не стоит обращать внимание на критику

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о критике в свой адрес.

«Честно, не слышал ни одну критику. Не читаю. Думаю, что футболисту не стоит на это обращать внимание», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Умяров является воспитанником Академии «Чертаново». В текущем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в пяти матчах «Спартака» и не отметился результативными действиями. Текущий контракт Наиля с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 2,5 млн.

Напомним, вчера состоялся матч между «Спартаком» и «Факелом» состоялся. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.