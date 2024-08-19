Защитник «Спартака» Бабич получил вызов в расширенный состав сборной Сербии

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Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич вошёл в расширенный список национальной команды Сербии. Об этом сообщается в официальной заявке сборной Сербии.

Футболист примет участие в учебно-тренировочном сборе и в матчах Лиги наций УЕФА с командами Испании и Дании, сообщает пресс-служба клуба «Спартака».

28-летний Бабич перешёл в «Спартак» летом 2023 года из «Альмерии». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за красно-белых пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

За национальную команду Сербии Бабич дебютировал 24 сентября 2022 года в матче Лиги наций УЕФА со сборной Швеции (4:1). Всего на счету футболиста восемь встреч за сербскую сборную.

Сборная Сербии проведёт домашний матч с испанцами 5 сентября в Белграде, а 8 сентября сыграет на выезде с датчанами в Копенгагене.