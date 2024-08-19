«Рубин» потроллил «Акрон» после победы над новичком РПЛ в матче 5-го тура

Пресс-служба казанского «Рубина» в официальном телеграм-канале опубликовала пост, в котором потроллила тольяттинский «Акрон» после сегодняшней победы над тольяттинским клубом в матче 5-го тура РПЛ.

Ранее перед встречей «Акрон» выложил фотографию, на которой показал, что убрал эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса «Солидарность Арены» в Самаре. Арена является домашней для обоих клубов в нынешнем сезоне. Под данной публикацией фигурировала подпись «Да не… не показалось».

После того как «Рубин» вырвал победу в сегодняшнем матче (2:1), забив решающий гол на 90-й минуте, пресс-служба казанцев выложила смонтированное фото трибун «Солидарность Арены», на которых отражается итоговый счёт встречи. Примечательно, что под данным постом красуется та же самая подпись.

Эта победа вывела команду Рашида Рахимова на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы набрали семь очков в пяти играх. «Акрон» остался с четырьмя очками после пяти матчей и идёт на 12-й строчке.