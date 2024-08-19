Форвард «Рубина» Даку — о голе в ворота «Акрона»: бог вознаградил меня за мои жертвы

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку рассказал, что у него были проблемы со здоровьем перед матчем 5-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:1).

«Всю неделю мы готовились к «Акрону». Знаем, что у них предельная мотивация — первый сезон в РПЛ. С ними было тяжело играть, потому что у них была велика мотивация показать себя. В перерыве мы говорили, что нужно быть спокойными и не думать про результат, больше работать с мячом, как и случилось во втором тайме. Мне тоже было очень тяжело. Никто не знает, но 10 дней я не тренировался с командой, только терапия. Накануне я провёл только одно занятие с командой. Спасибо богу, что мы победили и я забил. Бог вознаградил меня за мои жертвы», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 19 августа, в Самаре на «Солидарность Арене» завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором тольяттинский «Акрон» потерпел поражение от казанского «Рубина» (1:2). Решающий гол в матче на 90-й минуте забил албанский нападающий гостей Мирлинд Даку после ошибки на выходе голкипера волжан Сергея Волкова.