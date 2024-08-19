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«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: после первого тайма счёт в кавказском дерби не открыт

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: после первого тайма счёт в кавказском дерби не открыт
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В эти минуты в Каспийске на «Анжи-Арене» проходит матч 5-го тура РПЛ, в котором махачкалинское «Динамо» принимает грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступает Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. После первого тайма счёт в кавказском дерби не открыт (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хоссейннежад – 87'    

Команды провели между собой всего лишь один товарищеский матч, который состоялся летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 15-й строчке и имеет в своём активе два очка.

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