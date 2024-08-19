Альваро Мората — о разводе: я уничтожен, она не хотела переезжать в Италию

Нападающий «Милана» Альваро Мората поделился причинами расставания с женой Алисой Кампелло. Футболист признался, что глубоко переживает разрыв.

«Алиса хотела остаться в Испании и не хотела снова переезжать. Я уничтожен, но гарантирую, что никогда не изменял ей. Она — самая важная женщина в моей жизни», — приводит слова Мораты испанский журналист Хавьер де Ойос на своей странице в социальной сети.

Напомним, 31-летний Альваро Мората в июле стал игроком итальянского «Милана». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления на ещё один год. Нападающий будет выступать под седьмым номером.

За свою карьеру Мората играл за мадридский «Реал», «Ювентус», «Челси» и «Атлетико», проведя 506 матчей и забив 172 гола. На его счету два титула Лиги чемпионов УЕФА, два Кубка Ла Лиги, титулы чемпионов Италии и Испании, а также победа на недавнем чемпионате Европы и Лиге наций УЕФА сезона-2022/2023.