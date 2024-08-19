Тренер «Рубина» Рахимов объяснил, за счёт чего удалось перевернуть игру с «Акроном»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе над «Акроном» со счётом 2:1 в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

— За счёт чего удалось перевернуть игру?

– Думаю, что тот настрой, который был в перерыве, можно было требовать в более жёсткой форме, но я видел, что все очень хотят перестроить игру. Нужно было спокойно сделать поправки, мы перестроили игру в двух нападающих с тремя игроками в середине поля. Когда сравняли, мы перестроились. Вышел Иванов, нужно было внимательно сыграть при контратаках и стандартах. В конце удалось забить гол. Что команда перестроилась, это, конечно, радует, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодняшняя победа вывела команду Рашида Рахимова на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы набрали семь очков в пяти играх. «Акрон» остался с четырьмя очками после пяти матчей и идёт на 12-й строчке.