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Тренер «Рубина» Рахимов объяснил, за счёт чего удалось перевернуть игру с «Акроном»

Тренер «Рубина» Рахимов объяснил, за счёт чего удалось перевернуть игру с «Акроном»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе над «Акроном» со счётом 2:1 в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хоссейннежад – 87'    

— За счёт чего удалось перевернуть игру?
– Думаю, что тот настрой, который был в перерыве, можно было требовать в более жёсткой форме, но я видел, что все очень хотят перестроить игру. Нужно было спокойно сделать поправки, мы перестроили игру в двух нападающих с тремя игроками в середине поля. Когда сравняли, мы перестроились. Вышел Иванов, нужно было внимательно сыграть при контратаках и стандартах. В конце удалось забить гол. Что команда перестроилась, это, конечно, радует, — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Сегодняшняя победа вывела команду Рашида Рахимова на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы набрали семь очков в пяти играх. «Акрон» остался с четырьмя очками после пяти матчей и идёт на 12-й строчке.

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