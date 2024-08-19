Бразильский защитник «Химок» назвал условие, при котором его команда станет чемпионом РПЛ

Бразильский защитник «Химок» Ориньо рассказал, в каком случае подмосковная команда сможет выиграть золотые медали РПЛ в нынешнем сезоне.

«Если Неймар, Коутиньо и Арраскаета перейдут в «Химки», мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне», — сказал Ориньо в интервью «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 18 августа, «Химки» сыграли дома вничью с «Зенитом» (1:1) в рамках 5-го тура РПЛ. Подмосковная команда стала первой в новом сезоне, которой удалось отнять очки и распечатать ворота действующих чемпионов России.

На данный момент «Химки» занимают промежуточное 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе пять очков после пяти матчей. В ближайшей игре чемпионата страны команда будет гостить у «Ахмата» 24 августа.