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Новичок «Крыльев Советов» Гальдамес оценил уровень РПЛ

Новичок «Крыльев Советов» Гальдамес оценил уровень РПЛ
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Новичок «Крыльев Советов», чилийский защитник Томас Гальдамес отметил высокий уровень РПЛ

«В России конкурентноспособная лига, сильные соперники. Мы уже встречались с «Зенитом», «Спартаком» и «Динамо». В начале мы встретились с очень сильными противниками. Но нам всё равно надо забивать и выигрывать», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 25-летний Гальдамес перешёл в самарские «Крылья Советов» в конце июля этого года. Ранее чилийский защитник выступал за аргентинский клуб «Годой-Крус» и чилийский «Унион Эспаньола». С «Крыльями Советов» Томас заключил контракт на три года.

После пяти сыгранных матчей нынешнего сезона РПЛ «Крылья Советов» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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