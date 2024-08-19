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«Он ставит команде вялую игру». Губерниев — о Николиче в ЦСКА

«Он ставит команде вялую игру». Губерниев — о Николиче в ЦСКА
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре ЦСКА под руководством Марко Николича.

«Я не был в восторге от работы Федотова, но Николич пока ставит команде вялую игру, а ЦСКА не должны играть в вялый футбол. Будем надеяться, что у армейцев наступит футбольная эрекция. Может ли она наступить без трансферов на вход? Конечно. Приятное футбольное возбуждение бывает от массы факторов. Посмотрите на «Локомотив»: команда теперь уже молодая, тренер знает, как работать с молодёжью, и вот, пожалуйста. В последних матчах команда демонстрирует результат, да и игра не самая хреновая. Возможный провал? Сложно сказать, может провал наступить, а может и нет. Вдруг сейчас «Локомотив» выиграет все матчи и с отрывом станет чемпионом. Есть же такая вероятность. А чемпионат рассудит: сыграли пять туров, идём дальше и смотрим — команды вверху идут достаточно плотно», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном».

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