«Он ставит команде вялую игру». Губерниев — о Николиче в ЦСКА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре ЦСКА под руководством Марко Николича.

«Я не был в восторге от работы Федотова, но Николич пока ставит команде вялую игру, а ЦСКА не должны играть в вялый футбол. Будем надеяться, что у армейцев наступит футбольная эрекция. Может ли она наступить без трансферов на вход? Конечно. Приятное футбольное возбуждение бывает от массы факторов. Посмотрите на «Локомотив»: команда теперь уже молодая, тренер знает, как работать с молодёжью, и вот, пожалуйста. В последних матчах команда демонстрирует результат, да и игра не самая хреновая. Возможный провал? Сложно сказать, может провал наступить, а может и нет. Вдруг сейчас «Локомотив» выиграет все матчи и с отрывом станет чемпионом. Есть же такая вероятность. А чемпионат рассудит: сыграли пять туров, идём дальше и смотрим — команды вверху идут достаточно плотно», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, по итогам пяти стартовых туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы встретятся с «Акроном».