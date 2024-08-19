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Анри ушёл с поста главного тренера молодёжной сборной Франции по футболу

Анри ушёл с поста главного тренера молодёжной сборной Франции по футболу
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Известный в прошлом нападающий Тьерри Анри покинул пост главного тренера молодёжной сборной Франции. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации футбола Франции (FFF). Анри возглавил сборную в 2023 году. Под его руководством команда заняла второе место на домашних Олимпийских играх в Париже, уступив в финале в дополнительное время Испании.

«Я хотел бы поблагодарить федерацию и Диалло, которые предложили мне эту невероятную возможность. Завоевание серебряной медали на Олимпийских играх останется одним из главных поводов для гордости в моей жизни. Я невероятно благодарен федерации, игрокам, болельщикам, которые позволили мне получить этот волшебный опыт», – приводит слова Анри пресс‑служба FFF.

На протяжении своей карьеры Анри завоевал множество титулов и наград, а также не раз устанавливал рекорды как на уровне клубов, так и в национальных первенствах. Он является лучшим бомбардиром в истории лондонского «Арсенала», дважды стал обладателем «Золотой бутсы».

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