РФС может отстранить спортдиректора «Оренбурга» за высказывания после игры с «Ростовом»

Комитет по этике рассмотрит поведение и высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева после матча с «Ростовом».

«Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания, а также действия спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в отношении судейской бригады матча «Ростов» — «Оренбург», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады после матча.

Напомним, в матче с «Ростовом» «Оренбург» уступил, ведя по ходу встречи 2:0 и пропустив решающий мяч на четвёртой добавленной минуте. Также в первом тайме ростовчане не реализовали пенальти.