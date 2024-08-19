В Испании сообщили о поимке предполагаемого убийцы игравшего в футбол 11-летнего мальчика

Гражданская гвардия арестовала 20-летнего испанца, подозреваемого в убийстве Матео, 11-летнего мальчика, получившего ножевые ранения в Мосехоне (Толедо) на футбольном поле. Арест произошёл в том же городе после масштабной поисковой операции, сообщает Marca.

Напомним, вчера, 18 августа, около 10:00 по испанскому времени человек в капюшоне вышел на футбольное поле и по неизвестным причинам нанёс около десятка ножевых ранений игравшему ребёнку. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мальчику не удалось.

Сообщается, что предполагаемый убийца был установлен благодаря расположению камер спортивного центра, а также определению местоположения его мобильного телефона с помощью GPS. По данным El Debate, Следственный суд №3 провинции Толедо около 16:30 по местному времени постановил обыск домов его родственников в поисках орудия убийства. Правоохранительные органы также обыскивают территорию вокруг кладбища, за которым есть каналы, куда он мог его сбросить. Хотя подозреваемый проживает в Мадриде со своей матерью, у его отца, бабушки и дедушки есть дома в городе, в которых проводятся поиски с помощью собак кинологической бригады.

Мотив, побудивший подозреваемого на столь шокирующий поступок, неизвестен, но не исключены психические проблемы. По информации источников в Гражданской гвардии, полтора года назад он сбегал из дома, в результате чего его объявляли в розыск.