Александр Мостовой: вызов Онугха в сборную России — это что? И зачем?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался вызов включении нападающего Германа Онугхи в расширенный состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Напомним, в сентябре россияне сыграют с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

«Вызов Онугха в сборную — это что? И зачем? В том плане, что сборная России играет со «сборными отелей», а вызывают парня, которому нужно лететь из Дании не пойми куда. На такие матчи можно вообще везти юношей, можно нас пригласить сыграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Онугха выступает в составе датского «Вайле» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,7 млн.