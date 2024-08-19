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Динамо Махачкала – Ахмат, результат матча 19 августа 2024, счет 1:0, РПЛ 2024-2025

Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ, обыграв «Ахмат»
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В Каспийске на «Анжи-Арене» завершился матч 5-го тура РПЛ, в котором махачкалинское «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Махачкалы, который одержал первую победу в этом сезоне РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хоссейннежад – 87'    

В составе махачкалинского клуба автором единственного гола стал Мохаммаджавад Хоссейнежад. Он забил на 87-й минуте.

Команды ранее провели между собой всего лишь один товарищеский матч, который состоялся летом 2023 года. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе пять очков.

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