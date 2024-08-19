«Этот клуб требует трофеев». Магуайр — о целях «МЮ» в новом сезоне

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оценил собственную нынешнюю физическую форму, а также назвал цели команды в предстоящем сезоне.

«Чувствую себя хорошо, ощущаю себя в форме. Физически и морально я в хорошем состоянии, и да, я с нетерпением жду большого сезона.

В этом сезоне так много игр. Уверен, что будет много изменений в стартовом составе от игры к игре. И когда настанет твоя очередь, нужно воспользоваться своим шансом. И да, для этого нам понадобится длинная скамейка.

Разумеется, мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Мы пропустили этот сезон, поскольку не были достаточно хороши в Премьер-лиге.

Думаю, что мы на самом деле не хотим ставить перед собой никаких целей, но считаю, что этот клуб требует трофеев. Поэтому мы, конечно, хотим выиграть ещё один трофей, и мы знаем, что в Премьер-лиге нам нужны серьёзные улучшения, по сравнению с тем, какими мы были в прошлом сезоне.

Очевидно, нам нужно улучшить результаты прошлого сезона, и посмотрим, к чему это нас приведёт», — приводит слова Магуайра пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, 16 августа «Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Фулхэм» со счётом 1:0 в рамках стартового тура нового сезона АПЛ.