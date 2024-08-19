«Ахмат» не забивает в четырёх матчах РПЛ подряд

ФК «Ахмат» не может забить в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги подряд. Лишь однажды у грозненцев была серия хуже – пять матчей без голов в 2005 году. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 19 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене» завершился матч 5-го тура чемпионата России, в котором махачкалинское «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Махачкалы, который одержал первую победу в этом сезоне РПЛ.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день грозненский «Ахмат» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.