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«Ахмат» не забивает в четырёх матчах РПЛ подряд

«Ахмат» не забивает в четырёх матчах РПЛ подряд
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ФК «Ахмат» не может забить в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги подряд. Лишь однажды у грозненцев была серия хуже – пять матчей без голов в 2005 году. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хоссейннежад – 87'    

Сегодня, 19 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене» завершился матч 5-го тура чемпионата России, в котором махачкалинское «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Махачкалы, который одержал первую победу в этом сезоне РПЛ.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день грозненский «Ахмат» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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