«Манчестер Сити» рассматривает возвращение Гюндогана на правах свободного агента

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«Манчестер Сити» заинтересован в возвращении полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана. Немецкий футболист может достаться английскому клубу бесплатно из-за сложной ситуации в каталонском клубе. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола одобрил возможное возвращение 33-летнего хавбека. Сам Гюндоган также не против вернуться на «Этихад».

«Барселона» готова отпустить игрока после всего одного сезона в команде. «Сине-гранатовые» приобрели Даниэля Ольмо на позицию Гюндогана за € 60 млн.

«Манчестер Сити» ищет недорогого игрока на позицию опорного полузащитника, который готов быть резервистом Родри.

Напомним, Гюндоган перешёл в «Барселону» летом 2023 года на правах свободного агента после семи лет в «Манчестер Сити». В составе английского клуба немец пять раз выигрывал чемпионат Англии.