Власти Коломны организовали внеплановую проверку одноимённого клуба после 1:8 от «Амкала»

Футболисты и тренеры «Коломны» вызывались в Российский футбольный союз (РФС) по запросу департамента защиты игры, также власти подмосковного города проводят внеплановую проверку в отношении клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на администрацию Коломны.

Напомним, 1 августа «Коломна», выступающая во Второй лиге «Б», уступила со счётом 1:8 медиакоманде «Амкал» в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Многие специалисты из футбольной среды обратили внимание на весьма странные, по их мнению, действия защитников проигравшей команды в этой встрече.

По информации источника, в администрации городского округа Коломна заявили, что по итогам подозрительного матча была организована внеплановая проверка МБУ ДО «СШ по футболу «ФК «Коломна», создана и работает комиссия по оценке качества подготовки спортсменов основной команды. В состав комиссии включены администрация МБУ ДО «СШ по футболу «ФК «Коломна», представители управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике, представители Коломенской федерации футбола.

Также сообщается, что департаментом защиты игры РФС проводится служебная проверка. По запросу департамента с 7 по 9 августа в офис РФС были направлены игроки, а также тренеры для дачи объяснений.