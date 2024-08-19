Российская Премьер-Лига: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

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Сегодня, 19 августа, матчем «Динамо» Махачкала — «Ахмат» (1:0) завершился 5-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 5-го тура РПЛ:

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 1:0;

«Ростов» — «Оренбург» — 3:2;

«Акрон» — «Рубин» — 1:2;

«Химки» — «Зенит» — 1:1;

ЦСКА — «Локомотив» — 0:1;

«Спартак» — «Факел» — 3:0;

«Краснодар» — «Пари НН» — 2:1;

«Динамо» Махачкала — «Ахмат» — 1:0.

Таким образом, по итогам 5-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» (1) из Воронежа.