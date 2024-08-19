«Ювентус» разгромил «Комо» в матче Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Комо». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Победу со счётом 3:0 одержал «Ювентус».

Первый гол был забит на 45+1-й минуте первого тайма: Тимоти Веа получил пас, принял мяч и пробил по воротам, отправив мяч в сетку рикошетом от перекладины. Во втором тайме на 47-й минуте Хуан Кабаль сделал точную подачу с фланга, и Душан Влахович, выпрыгнув выше всех, пробил головой в правый нижний угол, удвоив преимущество своей команды. Точку в матче поставил Андреа Камбьязо на 90+1-й минуте. Его удар со средней дистанции закрутил мяч в левый угол ворот, не оставив шансов вратарю «Комо».