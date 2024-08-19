«Ювентус» разгромил «Комо» в матче Серии А
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Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Комо». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Победу со счётом 3:0 одержал «Ювентус».
Италия — Серия А . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Комо
Комо
1:0 Мбангула – 23' 2:0 Веа – 45+1' 3:0 Камбьязо – 90+1'
Первый гол был забит на 45+1-й минуте первого тайма: Тимоти Веа получил пас, принял мяч и пробил по воротам, отправив мяч в сетку рикошетом от перекладины. Во втором тайме на 47-й минуте Хуан Кабаль сделал точную подачу с фланга, и Душан Влахович, выпрыгнув выше всех, пробил головой в правый нижний угол, удвоив преимущество своей команды. Точку в матче поставил Андреа Камбьязо на 90+1-й минуте. Его удар со средней дистанции закрутил мяч в левый угол ворот, не оставив шансов вратарю «Комо».
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