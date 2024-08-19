Джованни Гонсалес прокомментировал свой дебют за «Краснодар» в матче с «Пари НН»

Уругвайский новичок «Краснодара» Джованни Гонсалес поделился эмоциями от своего дебюта за российский клуб в матче 5-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1).

«Прежде всего, огромное спасибо! Я правда очень этому рад. Ждал этого момента несколько недель, и наконец он настал. Очень доволен своим дебютом, но самое главное – это, конечно, победа команды. Нам удалось преодолеть трудности и отыграться в непростой ситуации, в итоге достигнув победы. Я очень этому рад.

Поддержка болельщиков сильно ощущается, особенно на домашних матчах. Она очень заметна и помогает нам изменять ход игры, что, собственно, и произошло.

Я стараюсь помочь команде, и мне удалось провести на поле 30 минут. Это были мои первые минуты в футболке «Краснодара». Очень счастлив, что смог внести вклад в победу команды», – сказал Гонсалес в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, в матче с «Пари НН» защитник не смог отметиться результативными действиями. О его трансфере из испанской «Мальорки» «быки» объявили 17 августа.