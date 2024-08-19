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Стало известно, на какой срок выбыл игрок «Зенита» Глушенков после перелома руки

Стало известно, на какой срок выбыл игрок «Зенита» Глушенков после перелома руки
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Нападающему санкт-петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. После операции игрок чувствует себя хорошо. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, ожидаемые сроки восстановления Глушенкова составят три-четыре недели в зависимости от того, как будет срастаться место перелома.

Ранее стало известно, что Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Максим был заменён на 24-й минуте этой встречи.

Напомним, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за пять матчей.

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