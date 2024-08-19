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Тренер «Ахмата» Адиев: что сказал игрокам после поражения от «Динамо» Мх? Слов не было

Тренер «Ахмата» Адиев: что сказал игрокам после поражения от «Динамо» Мх? Слов не было
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о поражении от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хоссейннежад – 87'    

— Игра тяжёлая и вязкая была с обеих сторон. Команды старались ошибаться по минимуму, понимая цену матча. Не забили моменты, которые создали во втором тайме. К сожалению, в конце из‑за собственной ошибки пропустили.

— Что сказали игрокам в раздевалке?
— Слов никаких не было. Сейчас не тот момент, когда надо говорить. Каждый понимает, что это отрицательный результат. Завтра будет тренировка, завтра поговорим, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе пять очков.

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