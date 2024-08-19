Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы — «Динамо» Махачкала, детка». Биджиев обратился к команде после победы над «Ахматом»

«Мы — «Динамо» Махачкала, детка». Биджиев обратился к команде после победы над «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам своей команды после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хоссейннежад – 87'    

«Кто мы? «Мы — «Динамо» Махачкала, детка!» — сказал Биджиев в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в телеграм-канале.

Сегодня, 19 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене» завершился матч 5-го тура РПЛ, в котором махачкалинское «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Махачкалы, который одержал первую победу в этом сезоне РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе пять очков.

Материалы по теме
Тренер «Ахмата» Адиев: что сказал игрокам после поражения от «Динамо» Мх? Слов не было
Материалы по теме
Невероятный гол в кавказском дерби! Махачкала обыграет «Ахмат»? LIVE
Live
Невероятный гол в кавказском дерби! Махачкала обыграет «Ахмат»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android