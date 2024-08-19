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«Мы — «Динамо» Махачкала, детка». Биджиев обратился к команде после победы над «Ахматом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к игрокам своей команды после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

«Кто мы? «Мы — «Динамо» Махачкала, детка!» — сказал Биджиев в видео, которое было опубликовано пресс-службой команды в телеграм-канале.

Сегодня, 19 августа, в Каспийске на «Анжи-Арене» завершился матч 5-го тура РПЛ, в котором махачкалинское «Динамо» принимало грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу клуба из Махачкалы, который одержал первую победу в этом сезоне РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе пять очков.