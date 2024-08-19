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Губернатор Воронежской области прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»

Губернатор Воронежской области прокомментировал крупное поражение «Факела» от «Спартака»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о поражении «Факела» от «Спартака» (0:3) в матче 5-го тура РПЛ.

«Наш соперник был слишком хорош, а «Факел», как признались сами футболисты, потерял контроль в первые 10 минут матча. Затем были и хорошее владение мячом, и сверхопасные моменты у ворот каждой из команд.

«Факел» ищет свою игру, ребята во многих моментах бьются самоотверженно.

Главное, что игра прошла со зрителями. Благодарю за это в первую очередь главу РПЛ Александра Алаева, руководство столичного «Спартака» и нашего «Факела». Футбол нужен прежде всего болельщикам. Особенно таким, как в Воронеже. Сегодня они опять прекрасно поддерживали «Факел» вне зависимости от счёта на табло.

Отдельно хочу поблагодарить уважаемого Евгения Серафимовича Ловчева за тёплые слова о Воронеже, нашем новом стадионе и любителях футбола.

Как только позволит оперативная обстановка, мы вернём большой футбол с болельщиками в Воронеж», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Напомним, после пяти туров «Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ с одним набранным очком.

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