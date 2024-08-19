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37-летний Варди забил первый гол «Лестера» после возвращения клуба в АПЛ

37-летний Варди забил первый гол «Лестера» после возвращения клуба в АПЛ
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В эти минуты в Лестере (Англия) на «Кинг Пауэр Стэдиум» проходит матч 1-го тура нового сезона АПЛ, в котором одноимённый клуб принимает «Тоттенхэм». На данный момент идёт середина второго тайма, счёт в матче 1:1.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
2-й тайм
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Порро – 29'     1:1 Варди – 57'    

В составе хозяев на 58-й минуте мяч забил 37-летний ветеран Джейми Варди. Этот гол стал первым для «лис» после возвращения в элиту английского футбола. Минувший сезон клуб провёл в Чемпионшипе.

Напомним, Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В 2016 году вместе с клубом нападающий стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с «лисами» Кубок и Суперкубок Англии. Он является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось забить гол — 11.

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