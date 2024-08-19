Аршавин предположил, сыграет ли Глушенков в матче «Зенита» со «Спартаком»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что нападающий петербургской команды Максим Глушенков, скорее всего, не сыграет с московским «Спартаком».

«У меня в 2004 или 2005 году перелом был, причем без смещения, я не мог играть в первой игре, только на вторую вышел. Думаю, здесь такая же ситуация будет. Две недели он не сможет играть, мне кажется. У меня тогда был гипс, ты не можешь бегать — каждое движение в руку отдает. Только если обезболивающее… но, думаю, так рисковать нет смысла. Тем более у него перелом со смещением.

Это усложняет задачу «Зениту». Вендел вместе с Максимом делали игру в тех матчах, когда «Зенит» побеждал. Трудно предугадать, как проявят себя те игроки, которые выйдут вместо них. Плюс «Спартак» в целом сейчас в хорошем настроении. С приходом Барко игра стала разнообразнее. Нас ждет интересный матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

18 августа игрок сине-бело-голубых Максим Глушенков сломал руку в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Нападающий был заменён на 24-й минуте встречи. Позже стало известно, что Глушенков перенёс операцию.

Напомним, «Зенит» и «Спартак» сыграют в 6-м туре чемпионата России 24 августа.