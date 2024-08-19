Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев прокомментировал победу в кавказском дерби

Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев прокомментировал победу в кавказском дерби
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев заявил, что футболисты команды проявили характер в победном матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2024, понедельник. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Хоссейннежад – 87'    

«Думаю, нужно поздравить всех болельщиков, которые пришли и нас поддержали, которые болели в других городах и смотрели по телевизору. Конечно, как и ожидалось, матч был тяжёлым, он и не мог быть другим. Считаю, что ребята молодцы, они проявили характер, особенно во втором тайме, когда было достаточно тяжело. «Ахмат» — очень хорошая команда, они почти не пропускали в последних матчах. Хочу похвалить футболистов, которые выполнили свою работу на 100%», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 19 августа, «Динамо» одержало первую победу в сезоне Российской Премьер-Лиги.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе пять очков.

Материалы по теме
Видео
«Мы — «Динамо» Махачкала, детка». Биджиев обратился к команде после победы над «Ахматом»
Материалы по теме
Невероятный гол в кавказском дерби! Махачкала обыграет «Ахмат»? LIVE
Live
Невероятный гол в кавказском дерби! Махачкала обыграет «Ахмат»? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android