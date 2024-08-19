Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев прокомментировал победу в кавказском дерби

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев заявил, что футболисты команды проявили характер в победном матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

«Думаю, нужно поздравить всех болельщиков, которые пришли и нас поддержали, которые болели в других городах и смотрели по телевизору. Конечно, как и ожидалось, матч был тяжёлым, он и не мог быть другим. Считаю, что ребята молодцы, они проявили характер, особенно во втором тайме, когда было достаточно тяжело. «Ахмат» — очень хорошая команда, они почти не пропускали в последних матчах. Хочу похвалить футболистов, которые выполнили свою работу на 100%», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 19 августа, «Динамо» одержало первую победу в сезоне Российской Премьер-Лиги.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» с тремя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке и имеет в своём активе пять очков.