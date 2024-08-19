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Бывший тренер московского «Спартака» может возглавить «Балтику» — источник

Бывший тренер московского «Спартака» может возглавить «Балтику» — источник
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Калининградская «Балтика» рассматривает кандидатуру Владимира Слишковича в качестве нового главного тренера команды. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, боснийский специалист также готов рассмотреть данный вариант.

Отметим, что последним местом работы Слишковича был «Спартак», который он покинул после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

Ранее стало известно, что главный тренер «Балтики» Александр Грищенко с большой долей вероятности покинет свой пост в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, после первых шести туров нового сезона Мелбет Первой лиги калининградцы занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь очков. В последнем матче 16 августа подопечные Грищенко уступили на выезде волгоградскому «Ротору» (0:2).

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