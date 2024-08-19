Бентанкур покинул поле на носилках и в кислородной маске в результате столкновения

В эти минуты в Лестере (Англия) на «Кинг Пауэр Стэдиум» проходит матч 1-го тура нового сезона АПЛ, в котором одноимённый клуб принимает лондонский «Тоттенхэм». На данный момент идёт концовка второго тайма, счёт в игре – 1:1.

На 78-й минуте уругвайский полузащитник гостей Родриго Бентанкур покинул поле на носилках и в кислородной маске в результате столкновения в игровом эпизоде. Вместо него на поле появился 18-летний хавбек Арчи Грей.

Фото: Getty Images

Напомним, 27-летний уругваец выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. До этого он в течении пяти лет защищал цвета туринского «Ювентуса» в Серии А.

Отметим, что данный матч является заключительным в рамках 1-го тура нового сезона АПЛ. Игры 2-го тура пройдут 24-25 августа.