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Бентанкур покинул поле на носилках и в кислородной маске в результате столкновения

Бентанкур покинул поле на носилках и в кислородной маске в результате столкновения
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В эти минуты в Лестере (Англия) на «Кинг Пауэр Стэдиум» проходит матч 1-го тура нового сезона АПЛ, в котором одноимённый клуб принимает лондонский «Тоттенхэм». На данный момент идёт концовка второго тайма, счёт в игре – 1:1.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Порро – 29'     1:1 Варди – 57'    

На 78-й минуте уругвайский полузащитник гостей Родриго Бентанкур покинул поле на носилках и в кислородной маске в результате столкновения в игровом эпизоде. Вместо него на поле появился 18-летний хавбек Арчи Грей.

Фото: Getty Images

Напомним, 27-летний уругваец выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. До этого он в течении пяти лет защищал цвета туринского «Ювентуса» в Серии А.

Отметим, что данный матч является заключительным в рамках 1-го тура нового сезона АПЛ. Игры 2-го тура пройдут 24-25 августа.

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