Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Варди помог «Лестеру» избежать поражения в матче 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»

В Лестере (Англия) на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершился заключительный матч 1-го тура нового сезона АПЛ, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Счёт на 29-й минуте открыл испанский защитник гостей Педро Порро. Восстановить равновесие хозяева смогли на 58-й минуте усилиями 37-летнего ветерана Джейми Варди.

Игра была омрачена травмой полузащитника гостей Родриго Бентанкура, которого на 78-й минуте после столкновения унесли с поля на носилках и в кислородной маске.

Отметим, что этот матч стал первым для «лис» после возвращения в элиту английского футбола. Минувший сезон клуб провёл в Чемпионшипе.

Во 2-м туре «Лестер» сыграет на выезде с «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» примет дома «Эвертон». Обе встречи пройдут 24 августа.