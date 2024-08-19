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Гол Варди помог «Лестеру» избежать поражения в матче 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»

Гол Варди помог «Лестеру» избежать поражения в матче 1-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом»
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В Лестере (Англия) на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершился заключительный матч 1-го тура нового сезона АПЛ, в котором местный одноимённый клуб сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Порро – 29'     1:1 Варди – 57'    

Счёт на 29-й минуте открыл испанский защитник гостей Педро Порро. Восстановить равновесие хозяева смогли на 58-й минуте усилиями 37-летнего ветерана Джейми Варди.

Игра была омрачена травмой полузащитника гостей Родриго Бентанкура, которого на 78-й минуте после столкновения унесли с поля на носилках и в кислородной маске.

Отметим, что этот матч стал первым для «лис» после возвращения в элиту английского футбола. Минувший сезон клуб провёл в Чемпионшипе.

Во 2-м туре «Лестер» сыграет на выезде с «Фулхэмом», а «Тоттенхэм» примет дома «Эвертон». Обе встречи пройдут 24 августа.

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