Тренер «Динамо» Личка: сейчас Джикия нам неинтересен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда сейчас не нуждается в экс-капитане «Спартака» Георгии Джикии, который является свободным агентом.

— Марцел, был ли вам интересен Георгий Джикия?

— Сейчас — нет. У меня есть Роби (Фернандес), Милан (Майсторович), Нико (Маричал) и Фаби (Бальбуэна). Четыре центральных защитника сейчас. И не надо забывать ещё о Лепском. Джикия — хороший игрок, очень хорошая левая нога. Он всегда был лидером, капитаном. Но последние полгода не играл, не знаю, каково сейчас его физическое состояние, — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.