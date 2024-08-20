Тренер «Динамо» Личка дал совет Арсену Захаряну

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о травме экс-полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна, который выступает в Ла Лиге за «Реал Сосьедад».

«Травмы, операции, восстановление — это всегда очень сложно для психики, для головы молодого футболиста, потому что ты хочешь показать себя, но не можешь. Арсену надо сохранять спокойствие, восстанавливаться, работать и стараться как можно быстрее вернуться на поле. А потом доказывать, что он способен играть на этом уровне. Я уверен, что после этой травмы Захарян станет ещё сильнее, потому что такие ситуации закаляют характер, они могут послужить трамплином при правильном настрое. Уверен, что у Арсена так и будет», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Ранее Захарян перенёс операцию из-за травмы правой лодыжки.

21-летний атакующий полузащитник перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.