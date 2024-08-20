Личка: если бы мог взять Облякова в «Динамо», сразу забрал бы

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о трансферах клуба. Чех признался, что ему нравится игра полузащитника столичного ЦСКА и сборной России Ивана Облякова.

— Чего вы ждёте от клуба в плане трансферов?

— Хотелось бы минимум двух игроков, если будет такая возможность у клуба. Позиции — секрет, не скажу.

— Интересен ли вам был бы Обляков?

— Для меня это один из топовых игроков РПЛ, и, если бы я мог его забрать, сразу бы забрал — за минуту. Но, как уже сказал, трансферами занимается клуб, – приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, Обляков играет за ЦСКА уже шесть лет. В стане армейцев он оказался в 2018 году после перехода из «Уфы». Футболисту сборной России 26 лет. В этом сезоне у Ивана два забитых гола за ЦСКА и одна голевая передача.