Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 1-м туре Ла Лиги

Закончился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид. Игра прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале и завершилась ничьей (2:2).

На 19-й минуте Арно Данжума открыл счёт, пробив в нижний угол ворот «Атлетико». На 20-й минуте Маркос Льоренте сравнял счёт, послав мяч в правую девятку. На 38-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперёд благодаря автоголу Коке. На 45+5-й минуте «Атлетико» сумел сравнять счёт: Александр Сёрлот в своём дебютном матче за «Атлетико» замкнул навес от Пабло Барриоса и отправил мяч в центр ворот бывшей команды.

Отметим, что в этом матче состоялся дебют и Хулиана Альвареса, который недавно перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити». Он вышел на поле на 78-й минуте, заменив Антуана Гризманна.