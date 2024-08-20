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Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 1-м туре Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 1-м туре Ла Лиги
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Закончился матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид. Игра прошла на стадионе «Керамика» в Вильярреале и завершилась ничьей (2:2).

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Данжума – 18'     1:1 М. Льоренте – 20'     2:1 Коке – 37'     2:2 Сёрлот – 45+5'    

На 19-й минуте Арно Данжума открыл счёт, пробив в нижний угол ворот «Атлетико». На 20-й минуте Маркос Льоренте сравнял счёт, послав мяч в правую девятку. На 38-й минуте «Вильярреал» снова вышел вперёд благодаря автоголу Коке. На 45+5-й минуте «Атлетико» сумел сравнять счёт: Александр Сёрлот в своём дебютном матче за «Атлетико» замкнул навес от Пабло Барриоса и отправил мяч в центр ворот бывшей команды.

Отметим, что в этом матче состоялся дебют и Хулиана Альвареса, который недавно перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити». Он вышел на поле на 78-й минуте, заменив Антуана Гризманна.

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