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Варди поиздевался над болельщиками «Тоттенхэма» во время матча АПЛ со «шпорами»

Варди поиздевался над болельщиками «Тоттенхэма» во время матча АПЛ со «шпорами»
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37-летний игрок «Лестера» Джейми Варди спровоцировал фанатов «Тоттенхэма» во время матча 1-го тура нового сезона АПЛ. Встреча завершилась вничью (1:1).

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Порро – 29'     1:1 Варди – 57'    

Автором единственного мяча в составе «лис» стал именно Варди. Незадолго до окончания встречи нападающий не отказал себе в удовольствии поиздеваться над своими хейтерами из стана «шпор», присутствовавшими на матче. Варди жестом показал им сначала указательный палец, что символизировало количество титулов АПЛ у самого Джейми, после чего сложил пальцы в форме нуля, напомнив фанатам «Тоттенхэма» об отсутствии титулов.

Фото: Кадр из трансляции

Важно отметить, что «Тоттенхэм» дважды становился чемпионом Англии, однако до того, как турнир стал называться АПЛ.

Напомним, Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В 2016 году вместе с клубом нападающий стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с «лисами» Кубок и Суперкубок Англии. Он является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось забить гол — 11.

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