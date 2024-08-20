Варди поиздевался над болельщиками «Тоттенхэма» во время матча АПЛ со «шпорами»

37-летний игрок «Лестера» Джейми Варди спровоцировал фанатов «Тоттенхэма» во время матча 1-го тура нового сезона АПЛ. Встреча завершилась вничью (1:1).

Автором единственного мяча в составе «лис» стал именно Варди. Незадолго до окончания встречи нападающий не отказал себе в удовольствии поиздеваться над своими хейтерами из стана «шпор», присутствовавшими на матче. Варди жестом показал им сначала указательный палец, что символизировало количество титулов АПЛ у самого Джейми, после чего сложил пальцы в форме нуля, напомнив фанатам «Тоттенхэма» об отсутствии титулов.

Фото: Кадр из трансляции

Важно отметить, что «Тоттенхэм» дважды становился чемпионом Англии, однако до того, как турнир стал называться АПЛ.

Напомним, Джейми Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В 2016 году вместе с клубом нападающий стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с «лисами» Кубок и Суперкубок Англии. Он является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось забить гол — 11.