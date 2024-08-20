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Хулиан Альварес дебютировал в составе мадридского «Атлетико»

Хулиан Альварес дебютировал в составе мадридского «Атлетико»
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24-летний нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес впервые появился на поле в составе мадридского «Атлетико».

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2024, понедельник. 22:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Данжума – 18'     1:1 М. Льоренте – 20'     2:1 Коке – 37'     2:2 Сёрлот – 45+5'    

В эти минуты проходит матч стартового тура чемпионата Испании по футболу между «Вильярреалом» и «Атлетико». На момент выхода новости счёт в игре – 2:2. На 78-й минуте Альварес дебютировал в составе мадридского клуба. Нападающий из Аргентины заменил французского форварда Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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