Хулиан Альварес дебютировал в составе мадридского «Атлетико»

24-летний нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес впервые появился на поле в составе мадридского «Атлетико».

В эти минуты проходит матч стартового тура чемпионата Испании по футболу между «Вильярреалом» и «Атлетико». На момент выхода новости счёт в игре – 2:2. На 78-й минуте Альварес дебютировал в составе мадридского клуба. Нападающий из Аргентины заменил французского форварда Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда из «Манчестер Сити» обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.