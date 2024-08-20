75% своих голов в АПЛ Варди забил после 30 лет. Это лучший показатель в лиге

Ветеран «Лестера» Джейми Варди отметился голом в сегодняшнем матче 1-го тура нового сезона АПЛ с «Тоттенхэмом» (1:1).

Этот гол стал 103-м за карьеру Варди в элите английского футбола, забитым в возрасте 30 лет или старше. По этому показателю он занимает первое место в истории, на 10 голов опережая Иана Райта (93).

В общей сложности 75% своих голов в АПЛ Варди забил уже после того, как преодолел 30-летний рубеж.

Напомним, Джейми Варди выступает за «лис» с 2012 года. В 2016 году вместе с клубом нападающий стал чемпионом Англии. Также в 2021 году Варди выиграл с «Лестером" Кубок и Суперкубок Англии. Он является рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось отличиться голом — 11.