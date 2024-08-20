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Аршавин пошутил над Соболевым, который не попал в расширенный состав сборной России

Аршавин пошутил над Соболевым, который не попал в расширенный состав сборной России
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин пошутил об отсутствии нападающего «Спартака» Александра Соболева в расширенном составе сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.

— Что по поводу отсутствия Соболева, который не играет в футбол? Он остался ещё и без сборной.
— В Таиланд и Вьетнам он и сам может позволить себе съездить, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября). В состав национальной команды не попал Соболев.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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