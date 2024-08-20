Фабрегас отреагировал на разгромное поражение «Комо» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 1-го тура Серии А с туринским «Ювентусом» (0:3).

«Много говорить не хочу. Мне ещё надо пересмотреть матч. В прошлом сезоне мы тоже проиграли первую встречу со счётом 0:3 «Палермо», но потом показали, что мы — лучше. К сожалению, многое терялось в те моменты, когда «Ювентус» перехватывал мяч и уничтожал нас», — приводит слова Фабрегаса Corriere dello Sport.

Напомним, после 38 матчей в сезоне-2023/2024 «Комо» занял второе место в Серии В и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии. Команда набрала 73 очка. Победителем Серии В стала «Парма», заработав 76 очков.

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